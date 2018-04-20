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Юніорська збірна України з хокею сенсаційно виграла чемпіонат світу в дивізіоні 1В

П'ятниця, 20 квітня 2018, 22:17
Юніорська збірна України з хокею сенсаційно виграла чемпіонат світу в дивізіоні 1В

Збірна України з хокею U-18 виграла чемпіонат світу в дивізіоні 1В, який проходив у київському Палаці спорту.

Напередодні турніру збірна України не вважалась фаворитом дивізіону, і програла перший матч японцям з рахунком 0-1.

Але починаючи з другого матчу українські хокеїсти одного за одним обіграли основних суперників – Австрію (5:3), Угорщину (4:3) та Італію (3:1).

Перед останнім матчем проти аутсайдера групи збірної Румунії, першими в групі йшли австрійці з 12 очками, тому Україні була необхідна лише перемога.

Зі своїм завданням українці впорались на відмінно, розгромивши, перед вщент заповненими трибунами столичного Палацу спорту, румунів з рахунком 6:0.

Кращим гравцем матчу став Олександр Пересунько, який є першим українським хокеїстом, що після тривалої перерви потрапив у фінальний рейтинг драфту найсильнішої ліги світу НХЛ.

Перемога на домашньому чемпіонаті світу дозволить юніорській збірній Україні наступного сезону зіграти в дивізіоні 1А.

Євген Будерацький, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: спортКиїв
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