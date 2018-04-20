Юніорська збірна України з хокею сенсаційно виграла чемпіонат світу в дивізіоні 1В

3058 переглядів
П'ятниця, 20 квітня 2018, 22:17

Збірна України з хокею U-18 виграла чемпіонат світу в дивізіоні 1В, який проходив у київському Палаці спорту.

Напередодні турніру збірна України не вважалась фаворитом дивізіону, і програла перший матч японцям з рахунком 0-1.

Але починаючи з другого матчу українські хокеїсти одного за одним обіграли основних суперників – Австрію (5:3), Угорщину (4:3) та Італію (3:1).

Перед останнім матчем проти аутсайдера групи збірної Румунії, першими в групі йшли австрійці з 12 очками, тому Україні була необхідна лише перемога.

Зі своїм завданням українці впорались на відмінно, розгромивши, перед вщент заповненими трибунами столичного Палацу спорту, румунів з рахунком 6:0.

Кращим гравцем матчу став Олександр Пересунько, який є першим українським хокеїстом, що після тривалої перерви потрапив у фінальний рейтинг драфту найсильнішої ліги світу НХЛ.

Перемога на домашньому чемпіонаті світу дозволить юніорській збірній Україні наступного сезону зіграти в дивізіоні 1А.

Євген Будерацький, УП
Теми: спорт Київ
powered by lun.ua
По темі
Мінспорту уточнило наказ про заборону українським спортсменам їздити в РФ 18 квітня 2018, 19:06
"Динамо" в Харкові перемогло "Шахтар" 14 квітня 2018, 19:10
У США стріляли в кортеж боксера Мейвезера – поранили охоронця 10 квітня 2018, 09:48
Усі новини
Головні новини
МВФ закликав Україну розділити ціни на газ та політику
МВФ: В Україні сповільнилися реформи
Завод Порошенка збільшив прибуток вдвічі
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
Досвід

Катро Заубер: Як стати класним діджеєм? Фігачити!

здоров'я

Чим небезпечні укуси кліщів