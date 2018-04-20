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Юниорская сборная Украины по хоккею сенсационно выиграла чемпионат мира в дивизионе 1В

Пятница, 20 апреля 2018, 22:17
Юниорская сборная Украины по хоккею сенсационно выиграла чемпионат мира в дивизионе 1В

Сборная Украины по хоккею U-18 выиграла чемпионат мира в дивизионе 1В, который проходил в киевском Дворце спорта.

Накануне турнира сборная Украины не считалась фаворитом дивизиона, и проиграла первый матч японцам со счетом 0-1.

Но начиная со второго матча украинские хоккеисты одного за другим обыграли основных соперников - Австрию (5:3), Венгрию (4:3) и Италию (3:1).

Перед последним матчем против аутсайдера группы сборной Румынии, первыми в группе шли австрийцы с 12 очками, поэтому Украина была необходима только победа.

Со своей задачей украинцы справились на отлично, разгромив перед полностью заполненными трибунами столичного Дворца спорта, румын со счетом 6:0.

Лучшим игроком матча стал Александр Пересунько, который является первым украинским хоккеистом, что после длительного перерыва попал в финальный рейтинг драфта сильнейшей лиги мира НХЛ.

Победа на домашнем чемпионате мира позволит юниорской сборной Украины в следующем сезоне сыграть в дивизионе 1А.

Евгений Будерацкий, УП
Темы: спортКиев
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