ВМС України провели навчання біля адмінмежі з Кримом

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П'ятниця, 20 квітня 2018, 23:11

Військово-Морські Сили ЗСУ провели навчання з оборони морського узбережжя поблизу адміністративного кордону з окупованим Кримом.

Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.

Підрозділи командування морської піхоти ВМС проводили навчання з оборони морського узбережжя від морського десанту умовного противника.

"Артилерійські підрозділи успішно відпрацювали навчальні вправи зі знищення десантних кораблів та морського десанту умовного противника. Морські піхотинці, в свою чергу, виконали завдання щодо безпосереднього відбиття атаки морського десанту умовного противника та здійснили маневр підрозділами на загрозливих напрямках", - йдеться у повідомленні.

 
 
 
 

Українська правда
Теми: зброя армія Крим
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