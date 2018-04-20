ВМС Украины провели учения возле админграницы с Крымом

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Пятница, 20 апреля 2018, 23:11

Военно-морские Силы ВСУ провели учения по обороне морского побережья вблизи административной границы с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

Подразделения командования морской пехоты ВМС проводили учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.

"Артиллерийские подразделения успешно отработали учебные упражнения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника. Морские пехотинцы, в свою очередь, выполнили задачи по непосредственному отражению атаки морского десанта условного противника и совершили маневр подразделениями на угрожаемых направлениях", - говорится в сообщении.

 
 
 
 

Украинская правда
Темы: оружие армия Крым
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