ВМС Украины провели учения возле админграницы с Крымом

Военно-морские Силы ВСУ провели учения по обороне морского побережья вблизи административной границы с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

Подразделения командования морской пехоты ВМС проводили учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.

"Артиллерийские подразделения успешно отработали учебные упражнения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника. Морские пехотинцы, в свою очередь, выполнили задачи по непосредственному отражению атаки морского десанта условного противника и совершили маневр подразделениями на угрожаемых направлениях", - говорится в сообщении.