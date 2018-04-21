У Криму суд залишив під арештом фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Так званий "Верховний суд Криму" залишив у силі рішення про продовження запобіжного заходу 4 фігурантам бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Кримські татари Ремзі Меметов, Енвер Мамутов, Зеврі Абсеїтов і Рустем Абільтаров залишаться під вартою до 12 травня.

"Засідання традиційно проходило в закритому режимі, проте суддя дозволила близьким родичам обвинувачених бути присутніми на оголошенні вироку. Самі фігуранти справи брали участь у засіданні за відеозв'язком", - йдеться у повідомленні.

Адвокат Еміль Курбедінов розповів, що "Верховний суд Криму" не мав повноважень для розгляду апеляції, оскільки справу "бахчисарайської четвірки" передали на розгляд у Північно-Кавказький військовий суд.

"Продовження запобіжного заходу фігурантам цієї справи не було підсудне Верховному суду. У нас була інформація, що 28 березня ця справа була передана до Північно-Кавказького військового суду в Ростов-на-Дону. Саме цей суд повинен був розглядати продовження.

Але за клопотанням прокуратури, яка вже затвердила обвинувальний висновок і яка вже не має ніякого стосунку до цієї справи, було розглянуто продовження арешту. Ми вважаємо це істотним порушенням і оскаржуватимемо це рішення у Верховному суді Росії", – заявив він.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Вони були затримані співробітниками ФСБ за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаній у Росії терористичною.