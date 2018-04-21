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В Крыму суд оставил под арестом фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Суббота, 21 апреля 2018, 00:14

Так называемый "Верховный суд Крыма" оставил в силе решение о продлении меры пресечения 4 фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Крымские татары Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров останутся под стражей до 12 мая.

"Заседание традиционно проходило в закрытом режиме, однако судья позволила близким родственникам обвиняемых присутствовать на оглашении приговора. Сами фигуранты дела принимали участие в заседании по видеосвязи", - говорится в сообщении.

Адвокат Эмиль Курбединов рассказал, что у "Верховного суда Крыма" уже не было полномочий для рассмотрения апелляции, поскольку дело "бахчисарайской четверки" ранее было передано на рассмотрение в Северо-Кавказский военный суд.

"Продление меры пресечения фигурантам этого дела не было подсудно Верховному суду. У нас была информация, что 28 марта это дело было передано в Северо-Кавказский военный суд в Ростов-на-Дону. Именно этот суд должен был рассматривать продление.

Однако по ходатайству прокуратуры, которая уже утвердила обвинительное заключение и которая уже не имеет никакого отношения к этому делу, было рассмотрено продление ареста. Мы считаем это существенным нарушением и будем обжаловать это решение в Верховном суде России", – заявил он.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Темы: Крымкрымские татарыРосcиясуд
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