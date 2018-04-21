На Луганщині до лікарень з отруєнням потрапили 15 дітей

У Сєвєродонецьку та Лисичанську Луганської області 15 дітей віком 10-12 років потрапили до лікарні з отруєнням після вживання їжі в одному із закладів громадського харчування.

Про це повідомляє поліція Луганщини.

"Діти з різних міст та районів області приймали участь у дитячому заході, під час якого вони вживали заздалегідь виготовлені сніданки. Вже за кілька годин після вживання їжі 15 з 22 дітей було госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Слідчі порушили справу за статтею 325 Кримінального кодексу "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням".

"Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення. Визначається точне коло потерпілих, які постраждали від отруєння", - додали у поліції.

Голова Луганської облдержадміністрації Юрій Гарбуз на своїй сторінці у Facebook повідомив, що двоє дітей знаходяться в реанімації у тяжкому стані.

"Стан решти - середньої тяжкості. Медична допомога надається у повному обсязі", - написав він.