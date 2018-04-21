На Луганщині до лікарень з отруєнням потрапили 15 дітей

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Субота, 21 квітня 2018, 00:39

У Сєвєродонецьку та Лисичанську Луганської області 15 дітей віком 10-12 років потрапили до лікарні з отруєнням після вживання їжі в одному із закладів громадського харчування.

Про це повідомляє поліція Луганщини.

"Діти з різних міст та районів області приймали участь у дитячому заході, під час якого вони вживали заздалегідь виготовлені сніданки. Вже за кілька годин після вживання їжі 15 з 22 дітей було госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Слідчі порушили справу за статтею 325 Кримінального кодексу "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням".

"Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення. Визначається точне коло потерпілих, які постраждали від отруєння", - додали у поліції. 

Теми: Луганська область поліція
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