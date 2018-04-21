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На Луганщине в больницы с отравлением попали 15 детей

Суббота, 21 апреля 2018, 00:39

В Северодонецке и Лисичанске Луганской области 15 детей 10-12 лет попали в больницу с отравлением после употребления пищи в одном из заведений общественного питания.

Об этом сообщает полиция Луганщины.

"Дети из разных городов и районов области приняли участие в детском мероприятии, во время которого они употребляли заранее приготовленные завтраки. Уже через несколько часов после приема пищи 15 из 22 детей были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело по статье 325 Уголовного кодекса "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

"Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Определяется точный круг пострадавших от отравления", - добавили в полиции.

Председатель Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook сообщил, что двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии

"Состояние остальных - средней тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - написал он.

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Темы: Луганская областьполиция
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