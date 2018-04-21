Литва хоче більше зенітних ракет НАТО, побоюючись конфлікту з РФ

Литва хоче, щоб Сполучені Штати встановили в Прибалтиці більше систем захисту, таких як зенітні ракетні комплекси великої дальності Patriot та ближньої дії Avenger.

Про це заявив міністр національної оборони Литовської Республіки Раймондас Каробліс, передає Reuters.

Литовські посадовці звернулися до Вашингтона з проханням встановити системи на регулярній основі для проведення навчань.

У Вільнюсі побоюються, що Росія переважає спроможності союзників у повітрі. У НАТО повинні бути впевненими, що регіон зможе захистити себе в разі конфлікту, вважає Каробліс.

Минулого року НАТО розгорнуло на постійній основі чотири багатонаціональних батальйони у Польщі та країнах Балтії, тоді як американські військові відправили батарею Patriot до Литви для навчань.

Віце-президент США Майк Пенс у липні минулого року говорив про можливість розгортання Patriot у сусідній Естонії. Тим часом перші комплекси Patriot з’являться у Польщі в 2019 році. У Варшаві завляють, що Patriot будуть захищати і повітряний простір Литви.

Європейська правда