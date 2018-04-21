Литва хочет больше зенитных ракет НАТО, опасаясь конфликта с РФ

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Суббота, 21 апреля 2018, 04:44

Литва хочет, чтобы Соединенные Штаты установили в Прибалтике больше систем защиты, таких как зенитные ракетные комплексы большой дальности Patriot и ближнего действия Avenger.

Об этом заявил министр национальной обороны Литовской Республики Раймондас Кароблис, передает Reuters.

Литовские должностные лица обратились в Вашингтон с просьбой установить системы на регулярной основе для проведения учений.

В Вильнюсе опасаются, что Россия преобладает способности союзников в воздухе. В НАТО должны быть уверены, что регион сможет защитить себя в случае конфликта, считает Кароблис.

В прошлом году НАТО развернуло на постоянной основе четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии, тогда как американские военные отправили батарею Patriot в Литву для учений.

Вице-президент США Майк Пенс в июле прошлого года говорил о возможности развертывания Patriot в соседней Эстонии. Первые комплексы Patriot появятся в Польше в 2019 году. В Варшаве завляють, что Patriot будут защищать и воздушное пространство Литвы.

Темы: Литва Росcия НАТО
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