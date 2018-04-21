Держдеп розкритикував РФ за порушення прав людини

Держдеп США назвав Росію, Китай, Іран і КНДР "морально недостойними" державами, які щодня порушують права людини у своїх кордонах, стаючи "силами нестабільності".

Про це йдеться у щорічній доповіді Державного департаменту.

Підкреслюється, що у цих країнах зафіксовано найбільше порушень, зокрема, катування, загрозливі для життя умови утримання у в'язниці та відсутність справедливих судів.

"Деякі уряди не можуть утримувати безпеку і забезпечувати основоположні потреби власних народів, а інші просто не бажають це робити", - заявив в.о. державного секретаря США Джон Салліван під час презентації доповіді.

"Держави, які обмежують свободу волевиявлення і мирних зібрань, які дозволяють чинити насильство проти релігійних, етнічних та інших меншин, або завдають шкоди основоположній гідності людини, є непорядними і шкодять нашим інтересам", - наголосив він.

"Сполучені Штати продовжать підтримувати тих у світі, хто бореться за людську гідність та свободу", - додав Салліван.

"Росія зіграла значну військову роль у конфліктах на сході України і в Сирії, де організації з прав людини зафіксували тисячі смертей мирних жителів", - йдеться у доповіді.

Салліван закликав Кремль закінчити окупацію Криму, припинити насильство, скоєне в Донбасі сепаратистами за підтримки Москви, а також усунути безкарність, з якою відбуваються порушення прав людини в Чечні.

Крім цього, наголошується на обмеженнях свободи висловлення думок, свободи слова і свободи ЗМІ, насильстві по відношенню до журналістів та введенні обмежень у Інтернеті.

У звіті йдеться про грубе придушення свободи зборів та свободи об'єднань, включаючи заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

Держдеп також розкритикував уряд Китаю, який володіє "найгіршими якостями авторитарного режиму".

"США надзвичайно стурбовані діями китайської влади по знищенню релігійних, лінгвістичних і культурних особливостей уйгурських мусульман і тибетських ченців, а також обмеженнями для християн", - підкреслив в.о. державного секретаря США .

Також у США розкритикували уряди Сирії, М'янми, Туреччини і Венесуели.