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Госдеп раскритиковал РФ за нарушение прав человека

Суббота, 21 апреля 2018, 05:50

Госдеп США назвал Россию, Китай, Иран и КНДР "морально недостойными" государствами, которые ежедневно нарушают права человека в своих границах, становясь "силами нестабильности".

Об этом говорится в ежегодном докладе Государственного департамента.

Подчеркивается, что в этих странах зафиксировано больше всего нарушений, в частности, пытки, угрожающие жизни условия содержания в тюрьме и отсутствие справедливых судов.

"Некоторые правительства не могут обеспечивать основополагающие потребности и безопасность собственных народов, а другие просто не хотят этого делать", - заявил и.о. государственного секретаря США Джон Салливан во время презентации доклада.

"Государства, которые ограничивают свободу волеизъявления и мирных собраний, которые позволяют совершать насилие против религиозных, этнических и других меньшинств, или наносят ущерб достоинству человека, вредят нашим интересам", - подчеркнул он.

"Соединенные Штаты продолжат поддерживать тех в мире, кто борется за человеческое достоинство и свободу", - добавил Салливан.

"Россия сыграла значительную военную роль в конфликтах на востоке Украины и в Сирии, где организации по правам человека зафиксировали тысячи смертей мирных жителей", - говорится в докладе.

Салливан призвал Кремль закончить оккупацию Крыма, прекратить насилие, совершенное в Донбассе сепаратистами при поддержке Москвы, а также устранить безнаказанность, с которой происходят нарушения прав человека в Чечне.

Кроме этого, отмечается ограничение свободы выражения мнений, свободы слова и свободы СМИ, насилие по отношению к журналистам и введение ограничений в Интернете.

В отчете говорится о грубом подавления свободы собраний и свободы объединений, включая запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Госдеп также раскритиковал правительство Китая, обладающего "худшими качествами авторитарного режима".

"США очень обеспокоены действиями китайской власти по уничтожению религиозных, лингвистических и культурных особенностей уйгурских мусульман и тибетских монахов, а также ограничениями для христиан", - подчеркнул и.о. государственного секретаря США.

Также в США раскритиковали правительства Сирии, Мьянмы, Турции и Венесуэлы.

Темы: СШАРосcияДонбассКрымправа человека
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