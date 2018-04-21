Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Гради", міномети, БМП: бойовики 36 разів обстріляли позиції ЗСУ

Субота, 21 квітня 2018, 06:19
Гради, міномети, БМП: бойовики 36 разів обстріляли позиції ЗСУ

За минулу добу бойовики 36 разів обстріляли позиції сил АТО – 1 військовослужбовець загинув, ще 1 – зазнав поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Донецькому напрямку із реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" бойовики обстріляли наші позиції неподалік Лебединського, випустивши по українських укріпленнях 40 реактивних снарядів", – йдеться у звіті.

Також під Лебединським бойовики застосували 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім цього, із 122 мм артилерії та 120 мм мінометів окупанти відкривали вогонь по захисниках Широкиного та Водяного. 

"Міномети калібру 120 мм агресор застосував поблизу Новотроїцького, 82 мм міномети в районі Пісків, Водяного та Шахти "Бутівка", гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю – біля Гнутового, Шахти "Бутівка", Водяного, Пісків, Верхньоторецького та Опитного", – наголосили у штабі.

Вогонь зі стрілецької зброї вівся по оборонцях Мар’їнки, Невельського, Авдіївки та Новотроїцького.

На Луганському напрямку із забороненої 122 мм артилерії агресор обстріляв опорні пункти в районі Попасної, з 82 мм мінометів та озброєння БМП – під Троїцьким, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Новгородського.

Гранатомети та снайперську зброю бойовики застосували поблизу Зайцевого, озброєння БМП – в районі Кримського, великокаліберні кулемети – неподалік Травневого, стрілецьку зброю – під Новолуганським.

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
Умєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
Усі новини...
Реклама: