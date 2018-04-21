"Гради", міномети, БМП: бойовики 36 разів обстріляли позиції ЗСУ

За минулу добу бойовики 36 разів обстріляли позиції сил АТО – 1 військовослужбовець загинув, ще 1 – зазнав поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Донецькому напрямку із реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" бойовики обстріляли наші позиції неподалік Лебединського, випустивши по українських укріпленнях 40 реактивних снарядів", – йдеться у звіті.

Також під Лебединським бойовики застосували 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім цього, із 122 мм артилерії та 120 мм мінометів окупанти відкривали вогонь по захисниках Широкиного та Водяного.

"Міномети калібру 120 мм агресор застосував поблизу Новотроїцького, 82 мм міномети в районі Пісків, Водяного та Шахти "Бутівка", гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю – біля Гнутового, Шахти "Бутівка", Водяного, Пісків, Верхньоторецького та Опитного", – наголосили у штабі.

Вогонь зі стрілецької зброї вівся по оборонцях Мар’їнки, Невельського, Авдіївки та Новотроїцького.

На Луганському напрямку із забороненої 122 мм артилерії агресор обстріляв опорні пункти в районі Попасної, з 82 мм мінометів та озброєння БМП – під Троїцьким, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Новгородського.

Гранатомети та снайперську зброю бойовики застосували поблизу Зайцевого, озброєння БМП – в районі Кримського, великокаліберні кулемети – неподалік Травневого, стрілецьку зброю – під Новолуганським.



