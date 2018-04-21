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"Грады", минометы, БМП: боевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ

Суббота, 21 апреля 2018, 06:19
Грады, минометы, БМП: боевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ

За минувшие сутки боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО – 1 военнослужащий погиб, еще 1 – получил ранение.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" боевики обстреляли наши позиции неподалеку Лебединского, выпустив по украинских укреплениях 40 реактивных снарядов",  говорится в отчете.

Также в Лебединском боевики применили 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме этого, из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов оккупанты открывали огонь по защитникам Широкиного и Водяного.

"Минометы калибра 120 мм агрессор применил возле Новотроицкого, 82 мм минометы в районе Песков, Водяного и Шахты "Бутовка", гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – возле Гнутового, Шахты "Бутовка", Водяного, Песков, Верхнеторецкого и Опытно",  подчеркнули в штабе.

Огонь из стрелкового оружия велся по защитникам Марьинки, Невельского, Авдеевки и Новотроицкого.

На Луганском направлении из запрещенной 122 мм артиллерии агрессор обстрелял опорные пункты в районе Попасной, из 82 мм минометов и вооружения БМП  под Троицким, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Новгородского.

Гранатометы и снайперское оружие боевики применили неподалеку Зайцевого, вооружение БМП  в районе Крымского, крупнокалиберные пулеметы  возле Майского, стрелковое оружие  под Новолуганским.

Темы: АТОДонбасс
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