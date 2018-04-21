У Києві на спортмайданчику стався вибух

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Субота, 21 квітня 2018, 12:22

У Києві на спортивному майданчику по вул. Пожарського стався вибух, жертв чи постраждалих внаслідок події немає. 

Як повідомили в управлінні Нацполіції м.Києва, інформація про інцидент надійшла до правоохоронців вранці 21 квітня. 

"О 8:04 на лінію "102" звернувся чоловік, який повідомив, що у будинку по вул. Пожарського у Дніпровському районі почув хлопок, схожий на вибух", - зазначили у поліції. 

На місці події вибухотехніки вилучили рештки саморобного, ймовірно, радіокерованого  вибухового пристрою, які буде відправлено для проведення експертизи.

За інформацією місцевих мешканців, невідомий предмет вони помітили на металевій перекладині, який висів, прикритий ковдрою, підозрілих осіб біля нього не бачили.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 КК (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).  

 
 
Усі фото - управління НП у м.Києві

Теми: Київ вибух поліція
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