В Киеве на спортплощадке произошел взрыв

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Суббота, 21 апреля 2018, 12:22

В Киеве на спортивной площадке по ул. Пожарского произошел взрыв, жертв или пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщили в управлении Нацполиции Киева, информация об инциденте поступила утром 21 апреля.

"В 8:04 на линию "102" обратился мужчина, который сообщил, что в доме по ул. Пожарского в Днепровском районе услышал хлопок, похожий на взрыв", - отметили в полиции.

На месте события взрывотехники изъяли остатки самодельного, вероятно, радиоуправляемого взрывного устройства, которые будут отправлены для проведения экспертизы.

По информации местных жителей, неизвестный предмет они заметили на металлической перекладине, который висел, прикрытый одеялом, подозрительных лиц рядом с ним не видели.

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

  

 
 
все фото - управление НП в г.Киеве 

Темы: Киев взрыв полиция
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