Парламент Туреччини підтримав проведення дострокових виборів

535 переглядів
Субота, 21 квітня 2018, 12:40

Парламент Туреччини схвалив законопроект про проведення 24 червня дострокових президентських і парламентських виборів.

За законопроект проголосували 386 депутатів, повідомляє турецька державна агенція Anadolu.

У засіданні парламенту також взяли участь прем'єр-міністр Біналі Йилдирим і лідер Партії націоналістичного руху (МНР) Девлет Бахчелі.

Туреччина проведе позачергові президентські та парламентські вибори 24 червня 2018 року. Оголошуючи дочасні вибори, президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в "країні зростає невизначеність після спроби державного перевороту в 2016 році і перехід до нової системи управління стає дедалі актуальнішим".

Австрійський уряд планує заборонити турецьким політикам агітувати на території країни напередодні позачергових виборів у Туреччині.

Читайте також: "Туреччина обиратиме нову владу: навіщо це Ердогану та що це змінить для України"

Європейська правда

Теми: Туреччина
powered by lun.ua
По темі
Туреччина проведе дострокові вибори президента і парламенту 18 квітня 2018, 16:37
Уряд Туреччини вирішив продовжити надзвичайний стан ще на 3 місяці 18 квітня 2018, 08:18
Україна планує підписати угоду про ЗВТ із Туреччиною у 2018 році – Гройсман 14 квітня 2018, 06:31
Усі новини
Головні новини
Угорщина роздала на Закарпатті понад 100 тисяч паспортів – МЗС
"Нафтогаз" підвищив ціну газу на 5,5%
Окупанти заявили про "суїциди" в СІЗО Сімферополя
Бойовики обстріляли з танка околиці КПВВ "Гнутове", де перебували цивільні
Усі новини
Досвід

Три корисні розробки від українських школярів

інфографіка

9 способів вберегти свою печінку від хвороб