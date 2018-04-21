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Парламент Туреччини підтримав проведення дострокових виборів

Субота, 21 квітня 2018, 12:40

Парламент Туреччини схвалив законопроект про проведення 24 червня дострокових президентських і парламентських виборів.

За законопроект проголосували 386 депутатів, повідомляє турецька державна агенція Anadolu.

У засіданні парламенту також взяли участь прем'єр-міністр Біналі Йилдирим і лідер Партії націоналістичного руху (МНР) Девлет Бахчелі.

Туреччина проведе позачергові президентські та парламентські вибори 24 червня 2018 року. Оголошуючи дочасні вибори, президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в "країні зростає невизначеність після спроби державного перевороту в 2016 році і перехід до нової системи управління стає дедалі актуальнішим".

Австрійський уряд планує заборонити турецьким політикам агітувати на території країни напередодні позачергових виборів у Туреччині.

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Європейська правда

Теми: Туреччина
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