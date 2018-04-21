Парламент Турции поддержал проведение досрочных выборов

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Суббота, 21 апреля 2018, 12:40

Парламент Турции одобрил законопроект о проведении 24 июня досрочных президентских и парламентских выборов.

За законопроект проголосовали 386 депутатов, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

В заседании парламента также приняли участие премьер-министр Бинали Йылдырым и лидер Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели.

Турция проведет внеочередные президентские и парламентские выборы 24 июня 2018 года. Объявляя досрочные выборы, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в "стране растет неопределенность после попытки государственного переворота в 2016 году и переход к новой системе управления становится все более актуальным".

Австрийское правительство планирует запретить турецким политикам агитировать на территории страны накануне внеочередных выборов в Турции.

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Европейская правда

Темы: Турция
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