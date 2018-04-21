Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламент Турции поддержал проведение досрочных выборов

Суббота, 21 апреля 2018, 12:40

Парламент Турции одобрил законопроект о проведении 24 июня досрочных президентских и парламентских выборов.

За законопроект проголосовали 386 депутатов, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

В заседании парламента также приняли участие премьер-министр Бинали Йылдырым и лидер Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели.

Турция проведет внеочередные президентские и парламентские выборы 24 июня 2018 года. Объявляя досрочные выборы, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в "стране растет неопределенность после попытки государственного переворота в 2016 году и переход к новой системе управления становится все более актуальным".

Австрийское правительство планирует запретить турецким политикам агитировать на территории страны накануне внеочередных выборов в Турции.

Читайте также: "Турция изберет новую власть: зачем это Эрдогану и что это изменит для Украины".

Европейская правда

Темы: Турция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Турция
Британия надеется, что Эрдоган поможет вернуть Россию к "зерновой сделке"
Турция и Саудовская Аравия подключились к возвращении украинских детей из РФ - FT
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: