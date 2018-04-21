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Протести у Вірменії: прем’єр закликав опозицію до негайного діалогу

Субота, 21 квітня 2018, 13:31

Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян, проти якого в країні тривають масові протести, закликав опозиційного депутата і організатора протестів Нікола Пашиняна до діалогу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Саргсяна, інформує видання News.am.

Саргсян відзначив, що громадські акції минулого тижня часто переходили за рамки дозволеного законом, і набули "недоречних і анархічних проявів".

"Всі ці події можуть призвести до непередбачуваних наслідків, ставлять під загрозу громадський порядок і завдають шкоди складній і ніжній гармонії вірменської громади", - йдеться у заяві прем’єра.

Саргсян наголосив, що він "глибоко стурбований внутрішньополітичними процесами".

"Щоб уникнути непоправних втрат, закликаю депутата Національних Зборів Вірменії Нікола Пашиняна піти на політичний діалог і сісти за стіл переговорів. Це слід зробити негайно", - додав прем'єр.

Пашинян вже відповів на пропозицію Саргсяна, що готовий обговорювати тільки питання його відставки.

Нагадаємо, що акції протесту в Єревані проходять з 13 квітня. Учасники акції періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів. Акція спрямована проти перебування Сержа Саргсяна на посаді прем'єр-міністра.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Вірменія
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