Протесты в Армении: премьер призвал оппозицию к немедленному диалогу

Премьер-министр Армении Серж Саргсян, против которого в стране продолжаются массовые протесты, призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Саргсяна, информирует издание News.am.

Саргсян отметил, что общественные акции на прошлой неделе часто переходили за рамки дозволенного законом, и "получили неуместные и анархические проявления".

"Все эти события могут привести к непредсказуемым последствиям, ставят под угрозу общественный порядок и наносят ущерб сложной и нежной гармонии армянской общины", - говорится в заявлении премьера.

Саргсян отметил, что он "глубоко обеспокоен внутриполитическими процессами".

"Чтобы избежать непоправимых потерь, призываю депутата Национального Собрания Армении Никола Пашиняна пойти на политический диалог и сесть за стол переговоров. Это следует сделать немедленно", - добавил премьер.

Пашинян уже ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.

Напомним, что акции протеста в Ереване проходят с 13 апреля. Участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов. Акция направлена ​​против пребывания Сержа Саргсяна на посту премьер-министра.

Европейская правда