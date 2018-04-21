"Нафтогаз" підвищив ціну газу на 5,5%

НАК "Нафтогаз України" підвищив ціну на свій природний газ із травня на 5,5%.

Про це повідомляє enkorr.

Тепер компанія пропонує ресурс на 400 грн/тис. куб. м дорожче ціни видобувних компаній, які торгують газом на "Українській енергетичній біржі".

За передоплатою і в обсязі понад 50 тис. куб. м в місяць НАК готовий продавати газ по 9 142,8 грн/тис. куб. м, що на 5,5% (472,8 грн/тис. куб. м) вище поточних квітневих цін.

Для інших категорій споживачів ціна підвищиться на 5,2% (489 грн/тис. куб. м) - до 10 041,6 грн/тис. куб. м (всі ціни з ПДВ).

Нагадаємо, з 1 квітня "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості на 10%.

Економічна правда