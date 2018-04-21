"Нафтогаз" повысил цену газа на 5,5%

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Суббота, 21 апреля 2018, 13:34

НАК "Нафтогаз Украины" повысил цену на свой природный газ с мая на 5,5%.

Об этом сообщает enkorr.

Теперь компания предлагает ресурс на 400 грн/тыс. куб. м дороже цены добывающих компаний, торгующих газом на "Украинской энергетической бирже".

 

По предоплате и в объеме свыше 50 тыс. куб. м в месяц НАК готов продавать газ по 9 142,8 грн/тыс. куб. м, что на 5,5% (472,8 грн/тыс. куб. м) выше текущих апрельских цен.

Для других категорий потребителей цена повысится на 5,2% (489 грн/тыс. куб. м) – до 10 041,6 грн/тыс. куб. м (все цены с НДС).

Напомним, с 1 апреля "Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности на 10%.

Экономическая правда

Темы: газ Нефтегаз
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