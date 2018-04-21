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На Донбасі відновлюють водогін "Зайцеве-Майорськ" – штаб

Субота, 21 квітня 2018, 13:51

Фахівці КП "Компанія "Вода Донбасу" розпочали планові регламентні роботи з відновлення пошкодженої магістральної ділянки водогону "Зайцеве-Майорськ".

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, вже обстежено кілька сотень метрів водогону, де виявлено чисельні пориви.

"Завершити комплекс ремонтних робіт планують вже найближчим часом. Це дасть можливість стабілізувати водопостачання до населеного пункту Майорськ", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що паралельно тривають ремонтні роботи з відновлення водопостачання до населених пунктів Піски та Жованка.

Координацію робіт здійснюють офіцери української сторони СЦКК спільно з представниками груп військово-цивільного співробітництва та спостерігачами СММ ОБСЄ.

"Українська сторона підкреслює, що виконання заходів з відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу є пріоритетним завданням уряду України, спрямованих на покращення гуманітарної ситуації в регіоні", - додали в штабі.

Українська правда
Теми: АТО
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