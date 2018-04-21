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На Донбассе восстанавливают водопровод "Зайцево-Майорск" - штаб

Суббота, 21 апреля 2018, 13:51

Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" начали плановые регламентные работы по восстановлению поврежденного магистрального участка водопровода "Зайцево-Майорск".

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, уже обследовано несколько сотен метров водопровода, где выявлены многочисленные порывы.

"Завершить комплекс ремонтных работ планируется в ближайшее время. Это даст возможность стабилизировать водоснабжение населенного пункта Майорск", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что параллельно продолжаются ремонтные работы по восстановлению водоснабжения населенных пунктов Пески и Жованка.

Координацию работ осуществляют офицеры украинской стороны СЦКК совместно с представителями групп военно-гражданского сотрудничества и наблюдателями СММ ОБСЕ.

"Украинская сторона подчеркивает, что выполнение мероприятий по восстановлению разрушенной инфраструктуры Донбасса является приоритетной задачей правительства Украины, направленной на улучшение гуманитарной ситуации в регионе", - добавили в штабе.

Украинская правда
Темы: АТО
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