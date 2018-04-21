МЗС: вплив Москви на Будапешт зростає, це загрожує не лише Києву

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Субота, 21 квітня 2018, 14:08

Вплив Москви на Будапешт зростає, а це може стати загрозою не тільки для Києва, але і для єдності НАТО.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

"Газ, атомна електростанція, ВПК, багато інших речей, про які можна говорити. Я не хочу звинувачувати, не маючи цих... Але політично я можу допустити те, що вплив Москви на Будапешт, на жаль, зростає. І це є загрозою не тільки для Києва, але й для Європи, для єдності в НАТО і для розуміння того, як гібридно діє Росія", - зазначив дипломат.

За його словами, Угорщина використовує своє членства в НАТО для тиску на Україну в інтересах "третьої сторони".

"На території України проживають угорці, які є складовою українського суспільства, їхня безпека мала би бути ключовим інтересом для Угорщини. Тому Україна в НАТО була би більш вигіднішою для Угорщини, ніж навпаки. Тому я підозрюю, що це не інтерес Угорщини, в даному випадку Угорщина проштовхує в НАТО, а інтерес третьої сторони", - зазначив Боднар, уточнивши, що під "третьою стороною" має на увазі Росію.

Як відомо, Угорщина пообіцяла блокувати усі ініціативи України з інтеграції до ЄС та НАТО через ухвалений закон про освіту.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь президента Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року.

Європейська правда

Теми: Угорщина МЗС Росія
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