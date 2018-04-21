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МИД: влияние Москвы на Будапешт растет, это угрожает не только Киеву

Суббота, 21 апреля 2018, 14:08

Влияние Москвы на Будапешт растет, а это может стать угрозой не только для Киева, но и для единства НАТО.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Газ, атомная электростанция, ВПК, много других вещей, о которых можно говорить. Я не хочу обвинять, не имея этих ... Но политически я могу допустить, что влияние Москвы на Будапешт, к сожалению, растет. И это является угрозой не только для Киева, но и для Европы, для единства в НАТО и для понимания того, как гибридно действует Россия", - отметил дипломат.

По его словам, Венгрия использует свое членство в НАТО для давления на Украину в интересах "третьей стороны".

"На территории Украины проживают венгры, которые являются составляющей украинского общества, их безопасность должна была быть ключевым интересом для Венгрии. Поэтому Украина в НАТО была бы более выгодной для Венгрии, чем наоборот. Поэтому я подозреваю, что это не интерес Венгрии, в данном случае Венгрия проталкивает в НАТО, а интерес третьей стороны ", - отметил Боднар, уточнив, что под. "третьей стороной" подразумевает Россию.

Как известно, Венгрия пообещала блокировать все инициативы Украины по интеграции в ЕС и НАТО из-за принятого закона об образовании.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Европейская правда

Темы: ВенгрияМИДРосcия
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