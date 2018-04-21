Українців попередили про сильний вітер та пожежну небезпеку

До кінця доби 21 квітня в Україні, окрім Прикарпаття та Закарпаття, а також вночі 22 квітня у Приазов'ї очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

На території Києва та Київської області до кінця доби 21 квітня пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

Разом з тим 21-23 квітня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Ризик виникнення численних загорянь сухостою, чагарників та лісової підстилки зростатиме. Не слід випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями та залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці", - заявляють у держслужбі.

У ДСНС наголосили, що спалювання сухостою може спричинити неконтрольоване поширення вогню та закликали населення не провокувати пожежі у природних екосистемах країни.