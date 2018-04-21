Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українців попередили про сильний вітер та пожежну небезпеку

Субота, 21 квітня 2018, 14:44

До кінця доби 21 квітня в Україні, окрім Прикарпаття та Закарпаття, а також вночі 22 квітня у Приазов'ї очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру. 

На території Києва та Київської області до кінця доби 21 квітня пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

Разом з тим 21-23 квітня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Ризик виникнення численних загорянь сухостою, чагарників та лісової підстилки зростатиме. Не слід випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями та залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці", - заявляють у держслужбі.  

 
 

У ДСНС наголосили, що спалювання сухостою може спричинити неконтрольоване поширення вогню та закликали населення не провокувати пожежі у природних екосистемах країни. 

Теми: погодаДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
погода
Мешканців Київщини попереджають про грозу
Мешканців Київщини попереджають про наближення грози
Через зливу в Чернівцях підтопило квартири в житлових будинках – ДСНС
Останні новини
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
Умєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
Усі новини...
Реклама: