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Украинцев предупредили о сильном ветре и пожарной опасности

Суббота, 21 апреля 2018, 14:44

До конца суток 21 апреля в Украине, кроме Прикарпатья и Закарпатья, а также ночью 22 апреля в Приазовье ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

На территории Киева и Киевской области до конца суток 21 апреля порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Вместе с тем 21-23 апреля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Риск возникновения многочисленных возгораний сухостоя, кустарников и лесной подстилки будет возрастать. Не следует выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками и оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке", - заявляют в госслужбе.

 
 

В ГосЧС отметили, что сжигание сухостоя может вызвать неконтролируемое распространение огня и призывают население не провоцировать пожары в природных экосистемах страны.

Темы: погодаГСЧС
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