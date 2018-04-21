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У Чернігові горіло СІЗО, евакуювали 70 осіб

Субота, 21 квітня 2018, 15:51

У Чернігові сталася пожежа у приміщенні одного з режимних корпусів слідчого ізолятора на вул. Ремісничій, з об’єкту провели евакуацію 70 осіб.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 

Інцидент стався ввечері 20 квітня. О 19:18 пожежу на об'єкті локалізували, о 19:37 — ліквідували.  

"Внаслідок загоряння вогнем пошкоджено внутрішнє облицювання стін та стелі приміщення на площі 25 кв.м та матеріальні цінності. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється", - зазначили у ДСНС. 

 

"Українська правда" у Threads

Теми: СІЗОЧернігівська областьДСНС
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