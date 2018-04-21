У Чернігові горіло СІЗО, евакуювали 70 осіб

У Чернігові сталася пожежа у приміщенні одного з режимних корпусів слідчого ізолятора на вул. Ремісничій, з об’єкту провели евакуацію 70 осіб.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався ввечері 20 квітня. О 19:18 пожежу на об'єкті локалізували, о 19:37 — ліквідували.

"Внаслідок загоряння вогнем пошкоджено внутрішнє облицювання стін та стелі приміщення на площі 25 кв.м та матеріальні цінності. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється", - зазначили у ДСНС.