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В Чернигове горело СИЗО, эвакуировали 70 человек

Суббота, 21 апреля 2018, 15:51

В Чернигове произошел пожар в помещении одного из режимных корпусов СИЗО на ул. Ремесленной, с объекта эвакуировали 70 человек.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел вечером 20 апреля. В 19:18 пожар на объекте локализовали, в 19:37 - ликвидировали. 

"В результате возгорания огнем повреждена внутренняя облицовка стен и потолка помещения на площади 25 кв.м и материальные ценности. Причина возникновения пожара устанавливается", - отметили в ГосЧС.

 

Темы: СИЗОЧерниговская областьГСЧС
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