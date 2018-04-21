У Києві затримали полковника: шпигував на підприємстві Міноборони для РФ

У Києві на робочому місці затримано працівника одного зі стратегічних підприємств Міноборони України, якого викрили на шпигунській діяльності на користь Росії.

Як повідомили 21 квітня у Службі безпеки України, затриманий - уродженець РФ, полковник запасу Збройних Сил України.

"У липні 2017 року під час перебування у близьких родичів на території Росії він був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки. За грошову винагороду колишній український військовий здійснював збір даних для передачі російським кураторам інформації з обмеженим доступом у сфері оборони", - заявили у Службі безпеки.

За даними СБУ, спецслужби РФ цікавила інформація щодо виконання державних оборонних замовлень та розробок новітніх авіаційних систем виявлення безпілотних літальних апаратів, що використовуються під час проведення АТО на cході України.

На виконання завдання представника ГУ ГШ Збройних сил РФ, агент намагався придбати безпілотний літальний апарат українського виробництва з метою подальшої його передачі країні-агресору для здійснення повітряної розвідки.

усі фото - прес-центр СБУ

"Зв'язок з "кураторами" шпигун здійснював під час поїздок на територію РФ та за допомогою листування електронною поштою. Після виконання "завдань" зловмисник планував виїхати до РФ та отримати російське громадянство. Встановлено, що за сприяння співробітника розвідки РФ громадянин України уже отримав посвідку на проживання в Росії та переоформив військову пенсію для її отримання на російській території", - зазначили в СБУ.

За місцями роботи та проживання фігуранта справи проведено обшуки та вилучено матеріали, що підтверджують його протиправну діяльність.

Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), тривають слідчі дії.