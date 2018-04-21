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В Киеве задержали полковника ВСУ: шпионил на предприятии Минобороны для РФ

Суббота, 21 апреля 2018, 16:34
В Киеве задержали полковника ВСУ: шпионил на предприятии Минобороны для РФ

В Киеве на рабочем месте задержан работник одного из стратегических предприятий Минобороны Украины, которого уличили в шпионской деятельности в пользу России.

Как сообщили 21 апреля в Службе безопасности Украины, задержанный - уроженец РФ, полковник запаса Вооруженных Сил Украины.

"В июле 2017 г. во время пребывания у близких родственников на территории РФ он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки. За денежное вознаграждение бывший украинский военный осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны", - заявили в Службе безопасности.

По данным СБУ, спецслужбы РФ интересовала информация по выполнению государственных оборонных заказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, используемых в ходе АТО. 

Для выполнения задания представителя ГУ ГШ Вооруженных сил РФ, агент пытался приобрести беспилотный летательный аппарат украинского производства с целью дальнейшей его передачи стране-агрессору для осуществления воздушной разведки.

 
 
 
Все фото - пресс-центр СБУ

"Связь с "кураторами" шпион осуществлял во время поездок на территорию РФ и с помощью переписки по электронной почте. После выполнения "задач" злоумышленник планировал выехать в РФ и получить российское гражданство. Установлено, что при содействии сотрудника разведки РФ гражданин Украины уже получил вид на жительство в РФ и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории", - отметили в СБУ.

По месту работы и жительства фигуранта дела проведены обыски и изъяты материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. 

Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), проводятся следственные действия.

Украинская правда
Темы: шпионажРосcияМинобороныСБУ
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