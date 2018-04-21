Крымскотатарскому активисту "полян простеста" продлили арест

"Киевский райсуд Симферополя" продлил арест крымскотатарскому активисту "полян протеста" Фазилу Ибраимову до 22 июня.

Решение было принято в субботу, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

"Заседание началось с двухчасовым опозданием, поскольку следствие не могло найти переводчика на крымскотатарский язык. Наше ходатайство об изменении меры пресечения Фазилу Ибраимову на домашний арест ожидаемо суд отклонил", – рассказал адвокат.

В пятницу, 20 апреля, "Верховный суд Крыма" не удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Семедляева и Исляма Велиева на продление ареста Ибраимова.

Сотрудники "управления МВД России по Крыму" 15 февраля в районе улицы Стрелковая в Симферополе провели обыск в домовладении "одного из организаторов самозахвата земельного участка".

Полиция задержала и доставила активиста "поляны протеста" Фазила Ибраимова в городской отдел "управления МВД России по Крыму".

Крымские СМИ сообщили, что Ибраимова официально задержали "в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса России по подозрению в совершении преступления".

Ибраимов известен борьбой за легализацию "полян протеста" – земель, занятых крымскими татарами после возвращения из депортации.

На месте "поляны протеста" "Стрелковая", где крымские татары возвели дома, готовятся строить новый район на 9 тысяч человек под названием "Крымская роза". Кроме жилых домов, планируют возвести школы, детские сады, спортивные комплексы и магазины. Сейчас здесь живут преимущественно репатрианты.