У Москві через ураган загинула дитина, є постраждалі

2085 переглядів
Субота, 21 квітня 2018, 21:01

У Москві через ураган загинула дівчинка, постраждало 12 осіб.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у Twitter.

"За уточненими даними, кількість постраждалих під час урагану збільшилася до 12 осіб. Дівчинку, яка перебувала у вкрай важкому стані, лікарям врятувати не вдалося", - написав він.

Крім того, як повідомляє Інтерфакс, один чоловік у підмосковних Митищах загинув, після того як вітер перекинув на нього будівельну побутівку.

Через повалені вітром дерев ускладнено рух приміських поїздів.

У другій половині дня суботи в московському регіоні почалася гроза з сильним вітром.

Як повідомили "Інтерфаксу" в метеобюро Москви, сила вітру в регіоні подекуди сягала 30 м/с.

Українська правда
Теми: Росія
powered by lun.ua
По темі
Весельницька каже, що дала свідчення комісії США у справі про втручання РФ у вибори 21 квітня 2018, 17:37
У Києві затримали полковника: шпигував на підприємстві Міноборони для РФ 21 квітня 2018, 16:34
У Москві знищили Бібліотеку української літератури 21 квітня 2018, 14:40
Усі новини
Головні новини
АТО: бойовики здійснили 31 обстріл, двоє бійців ЗСУ зазнали поранень
Весельницька каже, що дала свідчення комісії США у справі про втручання РФ у вибори
У Києві затримали полковника: шпигував на підприємстві Міноборони для РФ
Рейтинг найбагатших людей України знову очолив Ахметов
Усі новини
їжа

Вулична їжа в Києві: 12 варіантів перекусити на ходу

дослідження

У чому ж справжня магія Гаррі Поттера?