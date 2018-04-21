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У Москві через ураган загинула дитина, є постраждалі

Субота, 21 квітня 2018, 21:01
У Москві через ураган загинула дитина, є постраждалі
Газета.ru

У Москві через ураган загинула дівчинка, постраждало 12 осіб.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у Twitter.

"За уточненими даними, кількість постраждалих під час урагану збільшилася до 12 осіб. Дівчинку, яка перебувала у вкрай важкому стані, лікарям врятувати не вдалося", - написав він.

Крім того, як повідомляє Інтерфакс, один чоловік у підмосковних Митищах загинув, після того як вітер перекинув на нього будівельну побутівку.

Через повалені вітром дерев ускладнено рух приміських поїздів.

Что это было? #москва #стихия #ураган

Публикация от Leo Derevyanko (@leoderevyanko) 21 Апр 2018 в 7:46 PDT

У другій половині дня суботи в московському регіоні почалася гроза з сильним вітром.

Як повідомили "Інтерфаксу" в метеобюро Москви, сила вітру в регіоні подекуди сягала 30 м/с.

Українська правда
Теми: Росія
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