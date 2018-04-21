У Москві через ураган загинула дитина, є постраждалі

У Москві через ураган загинула дівчинка, постраждало 12 осіб.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у Twitter.

По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 21, 2018

"За уточненими даними, кількість постраждалих під час урагану збільшилася до 12 осіб. Дівчинку, яка перебувала у вкрай важкому стані, лікарям врятувати не вдалося", - написав він.

Крім того, як повідомляє Інтерфакс, один чоловік у підмосковних Митищах загинув, після того як вітер перекинув на нього будівельну побутівку.

Через повалені вітром дерев ускладнено рух приміських поїздів.

У другій половині дня суботи в московському регіоні почалася гроза з сильним вітром.

Як повідомили "Інтерфаксу" в метеобюро Москви, сила вітру в регіоні подекуди сягала 30 м/с.