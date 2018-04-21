В Москве из-за урагана умер ребенок, есть пострадавшие

В Москве из-за урагана умерла девочка, пострадало 12 человек.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 21, 2018

"По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось", - написал он.

Кроме того, как сообщает Интерфакс, один человек в подмосковных Мытищах погиб, после того как ветер опрокинул на него строительную бытовку.

Из-за поваленных ветром деревьев затруднено движение пригородных поездов.

Во второй половине дня субботы в московском регионе началась гроза с сильным ветром.

Как сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы, сила ветра в регионе местами достигала 30м/с.