В Москве из-за урагана умер ребенок, есть пострадавшие

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Суббота, 21 апреля 2018, 21:01

В Москве из-за урагана умерла девочка, пострадало 12 человек.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

"По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось", - написал он.

Кроме того, как сообщает Интерфакс, один человек в подмосковных Мытищах погиб, после того как ветер опрокинул на него строительную бытовку.

Из-за поваленных ветром деревьев затруднено движение пригородных поездов.

Во второй половине дня субботы в московском регионе началась гроза с сильным ветром.

Как сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы, сила ветра в регионе местами достигала 30м/с.

Украинская правда
Темы: Росcия
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