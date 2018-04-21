Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Десятки тисяч угорців протестували проти контролю Орбана над ЗМІ

Субота, 21 квітня 2018, 22:03

Десятки тисяч угорців у суботу протестували в Будапешті проти контролю влади над ЗМІ.

Вони вважають, що це допомогло чинному прем'єру Віктору Орбанові отримати переконливу перемогу на парламентських виборах у квітні, повідомляє Reuters.

Мітинг у Будапешті став другим масовим протестом проти Орбана з моменту виборів 8 квітня.

У пості в Facebook перед мітингом організатори заявили, що державні ЗМІ перетворені на " машину пропаганди" Орбана.

"Наша головна мета - позбавити "Фідес" контролю над громадськими ЗМІ. Але опозиційні партії також мають завдання, оскільки вони також відповідальні за нинішню ситуацію", - заявили організатори.

"Разом з ними ми повинні боротися за новий, справедливий і чесний закон про вибори та розслідування справ про корупцію", - додають вони.

Протестувальники зібралися біля парламенту, розмахуючи національними прапорами та прапорами ЄС.

На тому ж місці минулої суботи десятки тисяч людей протестували проти несправедливої виборчої системи.

Як повідомлялося, правляча угорська партія "Фідес" отримала переконливу перемогу на парламентських виборах в Угорщині та матиме контроль над 2/3 голосів у парламенті.

В ОБСЄ розкритикували вибори в Угорщині через брак справедливої конкуренції для опозиційних партій, хоча в цілому фундаментальні права на виборах були дотримані.

Подробиці читайте у статті на сайті "ЄвроПравди": "Перемога вічного Орбана: як угорський прем’єр зберіг абсолютну владу в країні".

Українська правда
Теми: Угорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Угорщина
Угорщина виступила проти плану ЄС з військової підтримки України на €20 млрд
Президентка Угорщини відвідає Закарпаття та Київ
37 держав разом з Україною закликали Угорщину не дискримінувати ЛГБТ-спільноту
Останні новини
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
Умєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
Усі новини...
Реклама: