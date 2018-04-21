Десятки тисяч угорців протестували проти контролю Орбана над ЗМІ

Десятки тисяч угорців у суботу протестували в Будапешті проти контролю влади над ЗМІ.

Вони вважають, що це допомогло чинному прем'єру Віктору Орбанові отримати переконливу перемогу на парламентських виборах у квітні, повідомляє Reuters.

Мітинг у Будапешті став другим масовим протестом проти Орбана з моменту виборів 8 квітня.

У пості в Facebook перед мітингом організатори заявили, що державні ЗМІ перетворені на " машину пропаганди" Орбана.

"Наша головна мета - позбавити "Фідес" контролю над громадськими ЗМІ. Але опозиційні партії також мають завдання, оскільки вони також відповідальні за нинішню ситуацію", - заявили організатори.

"Разом з ними ми повинні боротися за новий, справедливий і чесний закон про вибори та розслідування справ про корупцію", - додають вони.

Протестувальники зібралися біля парламенту, розмахуючи національними прапорами та прапорами ЄС.

На тому ж місці минулої суботи десятки тисяч людей протестували проти несправедливої виборчої системи.

Як повідомлялося, правляча угорська партія "Фідес" отримала переконливу перемогу на парламентських виборах в Угорщині та матиме контроль над 2/3 голосів у парламенті.

В ОБСЄ розкритикували вибори в Угорщині через брак справедливої конкуренції для опозиційних партій, хоча в цілому фундаментальні права на виборах були дотримані.

Подробиці читайте у статті на сайті "ЄвроПравди": "Перемога вічного Орбана: як угорський прем’єр зберіг абсолютну владу в країні".