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Десятки тысяч венгров протестовали против контроля Орбана над СМИ

Суббота, 21 апреля 2018, 22:03

Десятки тысяч венгров в субботу протестовали в Будапеште против контроля власти над СМИ.

Они считают, что это помогло действующему премьеру Виктору Орбану одержать убедительную победу на парламентских выборах в апреле, сообщает Reuters.

Митинг в Будапеште стал вторым массовым протестом против Орбана с момента выборов 8 апреля.

В посте в Facebook перед митингом организаторы заявили, что государственные СМИ превращены в "машину пропаганды" Орбана.

"Наша главная цель – лишить "Фидес" контроля над общественными СМИ. Но оппозиционные партии также имеют задачу, поскольку они также ответственны за нынешнюю ситуацию", - заявили организаторы.

"Вместе с ними мы должны бороться за новый, справедливый и честный закон о выборах и расследования дел о коррупции", - добавляют они.

Протестующие собрались возле парламента, размахивая национальными флагами и флагами ЕС.

На том же месте в минувшую субботу десятки тысяч людей протестовали против несправедливой избирательной системы.

Как сообщалось, правящая венгерская партия "Фидес" одержала убедительную победу на парламентских выборах в Венгрии и будет контролировать 2/3 голосов в парламенте.

В ОБСЕ раскритиковали выборы в Венгрии из-за недостатка справедливой конкуренции для оппозиционных партий, хотя в целом фундаментальные права на выборах были соблюдены.

Украинская правда
Темы: Венгрия
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