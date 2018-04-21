Прем'єр Вірменії сказав, після чого готовий піти з посади

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Субота, 21 квітня 2018, 22:36

Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян заявляє, що "інші діячі" можуть прийняти управління країною після вирішення проблеми Карабаху та забезпечення безпечного розвитку країни.

Про це йдеться в його відповіді на відкритий лист групи випускників фонду "Луйс", повідомляє прес-служба уряду Вірменії.

"Прийняття мною посади прем'єр-міністра було обумовлено однією ясною обставиною: в цьому геополітично складному регіоні і в повний викликів, що знову виникають, період ми зобов'язані забезпечити безпечний розвиток країни і продовжити спрямовані на гідне вирішення Арцахської проблеми (проблеми Карабаху - ред.) зусилля", - зазначив Саргсян.

"У моєму уявленні, відзначені проблеми можна вирішити, після чого керівництво країною можуть прийняти інші діячі", - додав він.

Як повідомлялося, у суботу в рамках протестів проти прем’єр-міністра Сержа Саргсяна поліція Вірменії затримала 102 осіб.

Саргсян у суботу закликав опозиційного депутата і організатора протестів Нікола Пашиняна до діалогу. Пашинян відповів на пропозицію Саргсяна, що готовий обговорювати тільки питання його відставки.

Акції протесту проти Саргсяна в Єревані проходять з 13 квітня. Учасники акцій періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів.

Поліція щоденно затримує десятки протестувальників, більшість з яких невдовзі відпускає.

Українська правда
Теми: Вірменія
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