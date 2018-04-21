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Премьер Армении сказал, после чего готов уйти с должности

Суббота, 21 апреля 2018, 22:36

Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявляет, что "другие деятели" могут принять управление страной после решения проблемы Карабаха и обеспечения безопасного развития страны.

Об этом говорится в его ответе на открытое письмо группы выпускников фонда "Луйс", сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Принятие мною должности премьер-министра было обусловлено одним ясным обстоятельством: в этом геополитически сложном регионе и в полный вновь возникающих вызовов период мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить направленные на достойное разрешение Арцахской проблемы (проблемы Карабаха – ред.) усилия", - отметил Саргсян.

"В моём представлении, отмеченные проблемы решаемы, после чего управление страной могут принять другие деятели", - добавил он.

Как сообщалось, в субботу в рамках протестов против премьер-министра Сержа Саргсяна полиция Армении задержала 102 человек.

Саргсян в субботу призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.

Акции протеста против Саргсяна в Ереване проходят с 13 апреля. Участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов.

Полиция ежедневно задерживает десятки протестующих, большинство из которых вскоре отпускает.

Украинская правда
Темы: Армения
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