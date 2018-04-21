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На Донеччині викрили прокурора, який працював на бойовиків

Субота, 21 квітня 2018, 23:55

На Донеччині викрито співробітника територіальної прокуратури, який у 2014 році здійснював перевірку автотранспорту та осіб у захопленому бойовиками населеному пункті Бахмутського району.

Про це повідомляє в суботу поліція Донеччини.

Під час досудового розслідування було встановлено, що чоловік, 1982 року народження, навесні 2014 року після окупації рідного міста не виїхав, а примкнув до лав терористів.

Бойовики озброїли чоловіка вогнепальною та автоматичною зброєю, з якою новобранець ніс службу на блокпостах.

На той час підозрюваний працював в органах юстиції, а після служби в рядах окупантів пройшов конкурсний відбір та зайняв посаду територіального прокурора.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.260 "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності".

Прокурору повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Співпрацювати з поліцейськими він відмовляється.

Українська правда
Теми: поліціяДонецька область
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