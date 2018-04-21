На Донеччині викрили прокурора, який працював на бойовиків

707 переглядів
Субота, 21 квітня 2018, 23:55

На Донеччині викрито співробітника територіальної прокуратури, який у 2014 році здійснював перевірку автотранспорту та осіб у захопленому бойовиками населеному пункті Бахмутського району.

Про це повідомляє в суботу поліція Донеччини.

Під час досудового розслідування було встановлено, що чоловік, 1982 року народження, навесні 2014 року після окупації рідного міста не виїхав, а примкнув до лав терористів.

Бойовики озброїли чоловіка вогнепальною та автоматичною зброєю, з якою новобранець ніс службу на блокпостах.

На той час підозрюваний працював в органах юстиції, а після служби в рядах окупантів пройшов конкурсний відбір та зайняв посаду територіального прокурора.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.260 "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності".

Прокурору повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Співпрацювати з поліцейськими він відмовляється.

Українська правда
Теми: поліція Донецька область
powered by lun.ua
По темі
У Києві на спортмайданчику стався вибух 21 квітня 2018, 12:22
На Луганщині до лікарень з отруєнням потрапили 15 дітей 21 квітня 2018, 00:39
Поліція шукає сина Штепи – адвокат 19 квітня 2018, 16:09
Усі новини
Головні новини
В УПЦ МП назвали звернення Ради до Варфоломія перевищенням влади
АТО: бойовики здійснили 31 обстріл, двоє бійців ЗСУ зазнали поранень
Весельницька каже, що дала свідчення комісії США у справі про втручання РФ у вибори
У Києві затримали полковника: шпигував на підприємстві Міноборони для РФ
Усі новини
київ

На вихідних у зв'язку з напівмарафоном перекриють центр та Поділ

Досвід

Три корисні розробки від українських школярів