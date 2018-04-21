В Донецкой области разоблачили прокурора, работавшего на боевиков

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Суббота, 21 апреля 2018, 23:55

В Донецкой области разоблачен сотрудник территориальной прокуратуры, который в 2014 году осуществлял проверку автотранспорта и лиц в захваченном боевиками населенном пункте Бахмутского района.

Об этом сообщает в субботу полиция Донецкой области.

Во время досудебного расследования было установлено, что мужчина, 1982 года рождения, весной 2014 года после оккупации родного города не уехал, а примкнул в ряды террористов.

Боевики вооружили мужчину огнестрельным и автоматическим оружием, с которым новобранец нес службу на блокпостах.

В то время подозреваемый работал в органах юстиции, а после службы в рядах оккупантов прошел конкурсный отбор и занял должность территориального прокурора.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности".

Прокурору сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Сотрудничать с полицейскими он отказывается.

Украинская правда
Темы: полиция Донецкая область
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