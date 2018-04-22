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КНДР запросили підписати договір про заборону ядерних випробувань

Неділя, 22 квітня 2018, 00:31

Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CTBTO) запросила Північну Корею увійти в свої ряди.

Про це заявив виконавчий секретар Підготовчої комісії CTBTO Лассіна Зербо, пише DW.com.

Таким чином Пхеньян, який нещодавно оголосив про припинення ядерних випробувань, може "формалізувати" свої наміри.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, прийнятий сесією ООН в 1996 році, вимагає повсюдного і законодавчо закріпленої відмови від ядерних випробувань.

Поки що договір не набув чинності, оскільки його не підписали ще 3 держави з 44, чиє схвалення необхідне - КНДР, Індія і Пакистан. При цьому і підписали, і ратифікували договір 36 країн, включаючи Україну, Німеччину і Росію.

Як повідомлялось, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив, що КНДР заморозить ядерні та ракетні випробування і закриє ядерний випробувальний полігон на півночі країни.

Президент США Дональд Трамп привітав рішення КНДР, назвавши його "великим прогресом".

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Федеріка Могеріні заявила в суботу, що оголошення КНДР про припинення ядерних випробувань є позитивним кроком і закликала до "незворотньої денуклеаризації" країни.

Заява КНДР з’явилась на тлі підготовки майбутніх самітів на найвищому рівні із Південною Кореєю та США. Обидві країни тиснуть на Північну Корею з метою завершення її ядерної і ракетної програм.

Теми: КНДРядерна зброяООН
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