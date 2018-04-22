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КНДР пригласили подписать договор о запрете ядерных испытаний

Воскресенье, 22 апреля 2018, 00:31

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) пригласила Северную Корею войти в свои ряды.

Об этом заявил исполнительный секретарь Подготовительной комиссии CTBTO Лассина Зербо, пишет DW.com.

Таким образом Пхеньян, недавно объявивший о прекращении ядерных испытаний, может "формализовать" свои намерения.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый сессией ООН в 1996 году, требует повсеместного и законодательно закрепленного отказа от ядерных испытаний.

Пока что договор не вступил в силу, так как его не подписали еще 3 государства из 44, чье одобрение необходимо - КНДР, Индия и Пакистан. При этом и подписали, и ратифицировали договор 36 стран, включая Украину, Германию и Россию.

Как сообщалось, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что КНДР заморозит ядерные и ракетные испытания и закроет ядерный испытательный полигон на севере страны.

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение КНДР, назвав его "большим прогрессом".

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Могерини заявила в субботу, что объявление КНДР о прекращении ядерных испытаний является позитивным шагом и призвала к "необратимой денуклеаризации" страны.

Заявление КНДР появилось на фоне подготовки будущих саммитов на высшем уровне с Южной Кореей и США. Обе страны оказывают давление на Северную Корею с целью завершения ее ядерной и ракетной программ.

Темы: КНДРядерное оружиеООН
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