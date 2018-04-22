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Міністр оборони ФРН закликала до жорсткішого курсу щодо Росії

Неділя, 22 квітня 2018, 04:43

Міністр оборони Німеччини закликала до жорсткішого курсу щодо Росії.

Про це Урсула фон дер Ляйен заявила в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, пише DW.com.

"Президент Путін не цінує слабкості", - вважає вона.

На думку міністра, шляхом санкцій необхідно "наполягати на виконанні Росією даних в Мінську обіцянок" доти, доки не відбудеться пом'якшення ситуації.

Поліпшенню відносин з Росією перешкоджає ряд факторів, вважає фон дер Ляйен.

До них відносяться, зокрема, анексія Криму, причетність Росії до ситуації на сході України, руйнування сирійського Алеппо в результаті бомбардувань російською авіацією і захист режиму Асада.

"Ключовою проблемою" фон дер Ляйен вважає "образ ворога", який необхідний Кремлю, але не Заходу. У подібній ситуації важливо зберегти готовність до діалогу з Москвою "з позиції єдності і сили", вважає міністр.

На її думку, Євросоюзу також необхідно "змінити механізм прийняття рішень", зокрема, з питань зовнішньої політики.

Зараз для прийняття рішення потрібно схвалення всіх 28 членів ЄС. Однак ситуація в світі іноді вимагає швидкої реакції, зазначає міністр, тому треба ставити питання про можливість прийняття Євросоюзом рішень простою більшістю.

Теми: НімеччинаРосіяЄСМінські угоди
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