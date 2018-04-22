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Министр обороны ФРГ призвала к более жесткому курсу в отношении России

Воскресенье, 22 апреля 2018, 04:43

Министр обороны Германии призвала к более жесткому курсу в отношении России.

Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью изданию Bild am Sonntag, пишет DW.com.

"Президент Путин не ценит слабости", - считает она.

По мнению министра, путем санкций необходимо "настаивать на выполнении Россией данных в Минске обещаний" до тех по, пока не произойдет смягчение ситуации.

Улучшению отношений с Россией препятствует ряд факторов, полагает фон дер Ляйен.

К ним относятся, в частности, аннексия Крыма, причастность России к ситуации на востоке Украины, разрушение сирийского Алеппо в результате бомбардировок российской авиации и защита режима Асада.

"Ключевой проблемой" фон дер Ляйен считает "образ врага", который необходим Кремлю, но не Западу. В подобной ситуации важно сохранить готовность к диалогу с Москвой "с позиции единства и силы", полагает министр.

Евросоюзу также необходимо "изменить механизм принятия решений", в частности, по вопросам внешней политики, считает фон дер Ляйен.

Сейчас для принятия решения требуется одобрение всех 28 членов ЕС. Однако ситуация в мире иногда требует быстрой реакции, отмечает министр, поэтому надо ставить вопрос о возможности принятия Евросоюзом решений простым большинством.

Темы: ГерманияРосcияЕСМинские соглашения
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