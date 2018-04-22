Доба в АТО: 47 обстрілів, є втрати

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 47 обстрілів позицій українських захисників, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю. Внаслідок бойових дій один захисник України загинув, двоє зазнали поранень і ще двоє травмувалися.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема на донецькому напрямку із заборонених 120-мм мінометів та озброєння танків бойовики обстріляли опорні пункти ЗСУ в районі Павлополя та Харчовика, Водяного і Новотроїцького.

Гранатомети і стрілецьку зброю агресор застосував в районі Авдіївки, Кам’янки, Гнутового, Верхньоторецького, Водяного, Ломакиного та Невельського, великокаліберні кулемети – неподалік Харчовика, Новотроїцького, Черненко, Гнутового і Талаківки.

Крім цього, під Павлополем і Талаківкою агресор застосував БМП, стрілецьку зброю – поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Лебединського, Широкиного та Шахти "Бутівка", а по захисниках Павлополя і Новотроїцького – вівся снайперський вогонь.

На луганському напрямку заборонені 120-мм міномети ворог застосував по українських позиціях поблизу Новоолександрівки, Катеринівки і Зайцевого. З мінометів калібру 82 мм вогонь вівся по оборонцях Кримського, Новоселівки, Луганського, Новгородського та Зайцевого.

Також під вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї потрапили укріплення ЗСУ в районі Кримського та Луганського, Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляно позиції під Новоселівкою.

У штабі зазначили, що сили Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей продовжують неухильно дотримуватись Мінських домовленостей по усій лінії розмежування сторін.