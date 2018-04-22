Сутки в АТО: 47 обстрелов, есть потери

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 47 обстрелов позиций украинских защитников, применяя запрещенное минскими соглашениями оружие. В результате боевых действий один защитник Украины погиб, двое получили ранения и еще двое травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов и вооружения танков боевики обстреляли опорные пункты ВСУ в районе Павлополя и Пищевика, Водяного и Новотроицкого.

Гранатометы и стрелковое оружие агрессор применил в районе Авдеевки, Каменки, Гнутового, Верхнеторецкого, Водяного, Ломакиного и Невельского, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Пищевика, Новотроицкого, Черненко, Гнутового и Талаковки.

Кроме этого, под Павлополем и Талаковкой агрессор применил БМП, стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Красногоровки, Лебединского, Широкиного и Шахты "Бутовка", а по защитникам Павлополя и Новотроицкого - велся снайперский огонь.

На луганском направлении запрещенные 120-мм минометы враг применил по украинским позициям вблизи Новоалександровки, Катериновки и Зайцевого. Из минометов калибра 82 мм огонь велся по защитникам Крымского, Новоселовки, Луганского, Новгородского и Зайцевого.

Также под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали укрепления ВСУ в районе Крымского и Луганского Зайцевого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны позиции под Новоселовкой.

В штабе отметили, что силы Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей продолжают неуклонно придерживаться Минских договоренностей по всей линии разграничения сторон.