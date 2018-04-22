ЗМІ: На Львівщині п’яний прокурор на смерть збив пішохода

В селі Торчиновичі Старосамбірського району прокурор Мостиської районної прокуратури здійснив наїзд на пішохода.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Інцидент відбувся близько 21:50 на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород. Від отриманих травм пішохід – місцевий житель 1954 р.н. загинув на місці.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля "ВАЗ 2114", 29-річний житель міста Самбір, скоїв наїзд на пішохода, 64-річного мешканця Старосамбірського району. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Водій та пасажир автомобіля, також мешканець Самбора віком 29 років, отримали тілесні ушкодження.

Про те, що за кермом автомобіля перебував саме прокурор, першою повідомила 21 квітня журналістка телеканалу НТН Вікторія Балицька. За її даними, прокурор виявися нетверезим, алкотестер показав 1,2 проміле алкоголю.

У коментарі виданню ZAXID.NET прокурор Львівської області Юрій Квятківський підтвердив факт перебування за кермом автомобіля прокурора Мостиської районної прокуратури, однак відмовився повідомити деталі. Квятківський пообіцяв, що обласна прокуратура оприлюднить усі подробиці цієї справи у понеділок, 23 квітня.