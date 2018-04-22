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СМИ: На Львовщине пьяный прокурор насмерть сбил пешехода

Воскресенье, 22 апреля 2018, 08:12

В селе Торчиновичи Старосамборского района прокурор Мостисской районной прокуратуры совершил наезд на пешехода.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Инцидент произошел около 21:50 на автодороге Львов-Самбор-Ужгород. От полученных травм пешеход - местный житель 1954 г.р. погиб на месте.

Полицейские установили, что водитель автомобиля "ВАЗ 2114", 29-летний житель города Самбор, совершил наезд на пешехода, 64-летнего жителя Старосамборского района. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Водитель и пассажир автомобиля, также житель Самбора в возрасте 29 лет, получили телесные повреждения.

О том, что за рулем автомобиля находился именно прокурор, первой сообщила 21 апреля журналистка телеканала НТН Виктория Балицкая. По ее данным, прокурор оказался нетрезвым, алкотестер показал 1,2 промилле алкоголя.

В комментарии изданию ZAXID.NET  прокурор Львовской области Юрий Квяткивский подтвердил факт нахождения за рулем автомобиля прокурора Мостисской районной прокуратуры, однако отказался сообщить детали. Квяткивский пообещал, что областная прокуратура обнародует все подробности этого дела в понедельник, 23 апреля.

Темы: ДТПЛьвовщина
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