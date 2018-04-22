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Киев: националисты прогнали ромов с Лысой горы и сожгли их палатки

Воскресенье, 22 апреля 2018, 09:04
Киев: националисты прогнали ромов с Лысой горы и сожгли их палатки

Представители националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе и сожгли их палатки и вещи.

Об этом сообщил координатор организации Сергей Мазур в субботу в Facebook.

19 апреля он опубликовал пост о том, что "С14 с Муниципальной стражей вместе с представителями РГА Голосеево в который раз предъявили ультиматум оставить запрещенную территорию парка до завтра".

 
Все фото с Facebook Мазура

"В случае невыполнения этого требования их уже по-другому попросят уйти. В рамках закона", - добавил активист.

21 апреля он написал, что только часть ромов покинула лагерь в парке после этого ультиматума.

 

"Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти с запрещенной территории", - добавил Мазур.

 

"Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", - сообщил он.

 

По словам представителя С14, на следующей неделе планируется также другие рейды против "незаконных проявлений" ромов.

Украинская правда

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Темы: националистырадикалыC14Киевнацменьшинства
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